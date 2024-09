Kylotonn Racing over verbeteren Test Drive Unlimited: Solar Crown

Sinds de release van Test Drive Unlimited: Solar Crown is het allesbehalve een “walk in the park” geweest voor Kylotonn Racing. In een nieuwe video reageren de ontwikkelaars op de lancering en op wat ze allemaal willen verbeteren.

Gisteren publiceerden we al de review van Test Drive Unlimited: Solar Crown en vandaag verschijnt er een video waarin Alain Jarniou (creative director) en Guillaume Guinet (game director) reageren op de lancering van de game en op wat er eigenlijk allemaal verbeterd moet worden. Wat ons betreft is het niet gek dat de video ruim 23 minuten duurt. De game speelt gewoon niet lekker weg en het is eigenlijk schrijnend dat de ontwikkelaars maar één keer hun excuses aanbieden in deze video en dat is voor een oneerlijke AI bij een specifieke wagen?!

Maar goed dat is misschien voer voor een column en laten we hopen dat de ontwikkelaars wat doen met de feedback die ze hebben gekregen. Zo lijkt men in ieder geval een van onze zorgen weg te nemen, want er wordt namelijk gesproken over een offline modus.

Als je de game in huis hebt gehaald of van plan ben te gaan doen, zouden we toch aanraden om nog een paar maandjes te wachten. Immers spreekt men over verbeteringen die in meerdere updates komen en is gewoon nog veel werk aan de serverkant van de game.