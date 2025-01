Sega lanceert Sega Account

Sega heeft een gloednieuw online platform gelanceerd waarmee spelers toegang krijgen tot in-game bonussen en andere voordelen. Spelers die zich vóór 7 maart registreren, ontvangen een exclusieve skin voor Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.



Het platform, genaamd Sega Account, wordt door Sega omschreven als:

“An online profile that gives you access to a host of benefits when playing Sega and Atlus titles and using their online services.”

Met Sega Account kunnen spelers exclusieve bonusitems ontgrendelen in games van Sega en Atlus, en op de hoogte blijven van updates, nieuws, promoties en evenementen. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid om accounts van verschillende systemen, zoals Nintendo, Xbox, PlayStation, Steam en Epic Games, te koppelen aan je Sega Online-profiel.

Dit maakt het platform niet alleen een handige hub voor fans van Sega en Atlus, maar ook een plek om je game-ervaring verder te personaliseren en beloningen te verdienen.