Details en artwork Marvel 1943: Rise of Hydra onthuld

Marvel 1943: Rise of Hydra zal een jonge Steve Rogers gaan tonen en zal plaatsvinden in zowel Parijs als de jungles van Wakanda.

In een bericht van Entertainment Weekly heeft schrijfster Amy Hennig wat nieuwe details van Marvel 1943: Rise of Hydra onthuld en ook wat artwork van de game laten zien.

De game werd al in 2022 aangekondigd (nadat er in 2021 al werd gemeld over een samenwerking met Marvel Games), maar we kregen dit jaar pas de eerste beelden van de game te zien. De game speelt zich af gedurende de Tweede Wereldoorlog en daarin zien we niet alleen het conflict met de Nazi’s, maar ook hoe een jonge Captain America het aan de haak krijgt met Black Panther. Die rol wordt op dat moment vertolkt door Azurri, de groot vader van T’Challa.

In het artikel staat vermeld dat beide superhelden uiteindelijk de handen ineen slaan om het tegen de Nazi’s op te nemen. In de game zullen spelers onder andere Parijs bezoeken, maar ook de jungels van Wakanda (dat op dat moment nog een geheim is voor de buitenwereld). De ontwikkelaar wil je qua graphics het gevoel gaan geven dat je een film aan het kijken bent, dus het moet er allemaal zeer realistisch uit gaan zien.

Marvel 1943: Rise of Hydra wordt ontwikkeld door Skydance New Media en moet ergens volgend jaar in de schappen liggen. Uncharted en The Last of Us-schrijfster Amy Hennig neemt hierbij ook weer dezelfde rol op haar.