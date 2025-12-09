Aankondinging Assassin’s Creed Black Flag remake nabij?!

Vaak als een game een classificatie krijgt, is een aankondiging nabij. Laat nu op de site van PEGI de game Assassin’s Creed Black Flag Resynched gespot zijn!

Er wordt al maanden gespeculeerd over een remake van Assassin’s Creed Black Flag en het zou mogelijk de “onaangekondigde game” kunnen zijn die Ubisoft voor het eerste kwartaal van 2026 in de planning heeft staan.

Echter is de game nog steeds niet onthuld, maar nu de game ook op de site van PEGI is gespot lijkt de komst ervan steeds dichterbij te komen.