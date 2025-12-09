EA gaat niet verder met de Dead Space serie

EA zou volgens bronnen van Insider Gaming geen plannen hebben om nog verder te gaan met de Dead Space serie.

In de laatste podcast van Insider Gaming claimt men dat ze van bronnen hebben vernomen dat er bij EA intern geen redenen zijn om nog verder te gaan met de survival-horrorfranchise. Ze zouden de serie voor nu “in de ijskast hebben gezet”. Echter zou het wel kunnen dat ze de franchise uiteindelijk willen verkopen en dat geeft de burgen toch weer iets hoop.

EA lanceerde in 2008 de eerste Dead Space en in de jaren daarop volgde nog twee delen. Echter leek het een hele lange tijd dat het hierbij zou blijven, tot men in 2023 de veelgeprezen remake van het eerste deel uitbracht.

Ondanks dat fans de smaak te pakken hadden, bleek het niet een startschot voor een nieuw avontuur. Zelfs niet toen Glen Schofield (de bedenker van de serie) bij EA een pitch deed voor een vierde deel. Het zou nu dus wel weer kunnen, althans als EA de serie van de hand weet te doen.