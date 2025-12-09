Nieuwe Tomb Raider wordt tijdens Game Awards aangekondigd

Geof Keighley teased de komst van Tomb Raider gerelateerd nieuws tijdens de Game Awards.

De presentator geeft weinig informatie, maar meldt dat er aankomende donderdag (hier in de nacht van donderdag op vrijdag) de toekomst van een iconische franchise zal worden ontrafeld.

Lara Croft returns at #TheGameAwards! As just revealed in our The Game Awards Vote in Fortnite map portal, tune in Thursday night for a look at the future of one of gaming’s most iconic franchises @tombraider This is one you won’t want to miss. pic.twitter.com/TSbWkyhAbI — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 8, 2025

We weten al enige tijd dat er een nieuwe Tomb Raider bij Crystal Dynanics in ontwikkeling is. Het enige wat we weten is dat deze zal draaien op de Unreal Engine 5 en dat Amazon al een trilogie voor ogen heeft. Aanstaande vrijdag zullen we weten hoe deze trilogie van start zal gaan!