Call of Duty krijgt niet meer elk jaar een nieuw deel

Activision Blizzard heeft in een bericht op hun website laten weten dat we voortaan niet meer elk jaar een nieuwe Call of Duty hoeven te verwachten.

De uitgever geeft aan dat het nu de tijd wil nemen om aan de verwachtingen van de fans te kunnen voldoen en niet jaarlijks met kleine updates te komen, maar met meer betekenisvolle delen van de franchise.

De afgelopen jaren verschenen de games jaarlijks en dat was volgens de ontwikkelaar mogelijk doordat er drie studio’s verantwoordelijk voor waren. Zij werden dan weer bijgestaan door de overige ontwikkelaars zoals Raven Software en Beenox.

De afgelopen jaren verschenen Call of Duty Modern Warfare, Black Ops Cold War, Vanguard, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops 6 en Black Ops 7 achter elkaar. Hoewel de games goed scoorden qua cijfers en omzet, lijkt het met Black Ops 7 toch een kantelpunt te kennen. De game verkocht in de eerste week een stuk minder dan diens voorganger en had bovendien nog te maken met een grote concurrent (Battlefield 6).

Daarnaast pakte Treyarch het met dit deel heel anders aan en dat lijkt niet iedereen te bevallen. Zo is de campagne het best omschrijven als een “bizarre trip” door de geschiedenis van de Black Ops-serie.

Echter hoopt Activision toch dat je de game alsnog een kans geeft en zal volgende week de multiplayer en zombie modus gratis te spelen zijn en een dubbele XP weekend. Wat vinden jullie van dit nieuws? Laat het ons weten in de reacties!