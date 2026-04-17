Eerste details Metro 2039 onthuld

4A Games heeft de eerste details van Metro 2039 onthuld. Zo weten we door welke ogen we het verhaal volgen en hoe de situatie is in Moskou.

Spelers volgen het avontuur door de ogen van The Stranger, een kluizenaar die dealt met gewelddadige nachtmerries. Ondanks dat hij gezworen had nooit meer terug te keren naar de Metro, wordt hij toch gedwongen dit te doen.

In die metrotunnels staat hem ondergrondse facties te wachten, die nu zijn verenigd onder één vlag: het Novoreich onder leiding van de legendarische Spartan, Hunter. Deze Führer belooft de mensen in de tunnels een nieuw leven boven de grond, maar het blijkt dat de straten van Moskou zijn vergiftigd door de nucleaire oorlog. De mensen in de tunnels zitten dus gewoon vast en leven onder de propaganda van het autoritaire regime.

De game wordt ontwikkeld door het Oekraïense 4A Games en dat betekent ook dat het verhaal vanuit hun perspectief wordt verteld, maar desondanks gewoon een authentiek Metro verhaal blijft.

Dat verhaal zal meer draaien om keuzes, acties en consequenties, maar vooral de prijs die moet worden betaald om een toekomst te kunnen bieden.

Metro 2039 werd afgelopen donderdag officieel onthuld tijdens de eerste Xbox First Look. De game staat gepland om deze winter uit te komen voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.