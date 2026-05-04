Warhorse ontkent Lord of the Rings RPG geruchten niet

Vorige maand werd er gespeculeerd dat Kingdom Come: Deliverance-ontwikkelaar Warhorse Studios bezig zou zijn met een Lord of the Rings RPG. Inmiddels heeft de studio op een opmerkelijke manier gereageerd.

Tijdens een AMA (Ask Me Anything) op Reddit geeft Content director Ondrej Bittner te kennen dat Warhorse aan een nieuw project is begonnen en dat het een RPG is en grootschalig. Echter meldt hij ook dat dit “niet het antwoord is” waar veel op hadden gehoopt.

“Hier is een antwoord… Maar helaas niet het antwoord waarop jullie hoopten. We werken hard aan… iets. Ik kan geen details geven, maar ik kan wel zeggen dat het een grootschalig, meeslepend rollenspel is.”

Hiermee lijkt hij wel te duiden op de geruchten rondom The Lord of The Rings RPG, maar zonder daadwerkelijk te ontkennen of bevestigen dat dit hun volgende project zal worden. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd!