Marvel’s Wolverine ziet er volgens speeltesters fantastisch uit

De hype rondom Marvel’s Wolverine is weer flink aangewakkerd nu er gespeculeerd wordt dat de game in de komende weken zal worden getoond.

Nu claimt Tom Henderson van de Insider Gaming podcast van speeltesters te hebben vernomen dat de game er fantastisch uit zou zien. Hij geeft aan te hopen dat de releasedatum van de game over een paar weken wordt onthuld.

Onlangs gaf dezelfde Henderson te kennen dat Marvel’s Wolverine sowieso van de partij is in de volgende State of Play. Hoewel deze State of Play nog niet is aangekondigd, zou die eind deze maand plaats moeten vinden. De trailer van Marvel’s Wolverine zou al klaar zijn en of tijdens de State of Play of de Game Awards worden getoond.

De game werd overigens al in 2021 aangekondigd, maar sindsdien is het eigenlijk stil. Wel lekte er beelden van de game, nadat Insomniac gehackt was. Dit zou ook impact hebben gehad op de ontwikkeling van de game, aangezien Insomniac nu dingen wilde wijzigen.