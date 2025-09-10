Review: Drag x Drive

Nintendo maakt altijd een game die gebruik maakt van de nieuwe features van hun nieuwe consoles en voor de Switch 2 is dat Drag x Drive. De game is namelijk alleen maar te besturen middels de muisbesturing van de nieuwe joy-cons. Of dat een succes is lees je in de review!

Rocket Basketball

Drag x Drive is een basketbalgame, maar dan vanuit de rolstoel. Deze bestuur je door middel van de muisbesturingsfunctie van de joy-con en daarnaast moet je dus ook nog een bal op het doel zien te schieten. Gelukkig neemt de game je in eerste instantie bij de hand en legt de basisfuncties uit. Hoe je het beste kunt bewegen, hoe de remmen werken en uiteindelijk ook hoe je dit allemaal samenbrengt in een potje drie tegen drie rolstoelbasketbal.

Tijdens onze sessie op de Nintendo Experience kwam ik er al achter dat deze game pittig kon zijn, maar na het spelen van de volledige game kan ik zeggen dat het op zich wel meevalt. Blijkbaar wordt ik toch iets te competitief tegen spelers die je echt kunt zien en wat is er nou mooier om te zien hoe er gereageerd wordt als ze verliezen?!

Maar goed, Drag x Drive leert je alle kneepjes van de sport en zodra je denkt hier voldoende uit te hebben gehaald, kan het echte werk beginnen. Je wordt namelijk meteen een online lobby in geduwd en daar kun je wachten tot je eerste game begint.

Gelukkig hoef je daar niet letterlijk stil te staan, want in de lobby wachten ook allerlei uitdagingen die je vaardigheden testen en zelfs kunnen verbeteren. Denk hierbij aan mini parcours tot het proberen te vangen van een bal. Die laatste is overigens met iedereen die in de lobby is en de bedoeling is om de bal te vangen en daarna volgt een ranglijst van degene die het meest dichtbij kwam tot steeds verder.

De ballen verstand van!

In Drag x Drive nemen twee teams van drie spelers het tegen elkaar op in een potje rolstoelbasketbal. De bedoeling is dat je het rollen van de stoel combineert met het samenwerken met je team en door te verdedigen en zelf meer te scoren de wedstrijd te winnen. Het aanvallen is vrij eenvoudig, maar het verdedigen werkt wel erg nauwkeurig. Je moet een tegenstander van voren raken om de bal van diegene te kunnen veroveren.

Je zult dus niet alleen moeten kijken waar je tegenstander heengaat, maar ook jouw route erop zien te anticiperen. Als je de tegenstander namelijk niet goed raakt, zal hij wel iets uit balans worden gehaald, maar levert het geen balverlies bij diegene op. Mocht dit uiteindelijk toch lukken, kun je de bal simpel naar je teamgenoten passen met een druk op de knop of voor eigen succes gaan en op het doel van de tegenstander afstormen. Op het moment dat je de bal moet gooien, houdt je de joy-con ook daadwerkelijk zo vast alsof je een bal weggooit. En ja je kunt de bal ook gewoon op een vinger laten spinnen als je dat leuker vindt..

Nogmaals het lijkt allemaal vrij simpel en dat is het vaak wel, maar bij de uitvoering zul je merken dat het soms toch tegen kan vallen. Ach gelukkig heb je tussen de potjes door nog de mogelijkheid om je vaardigheden te verbeteren met de verschillende uitdagingen!

Het echte werk!?

Het zijn allemaal leuke uitdagingen en als je geen zin hebt om het online tegen andere op te nemen is er ook de mogelijkheid om het oefenterrein offline te bezoeken en de uitdagingen te doen. Echter is het wel jammer dat er voor de rest geen singleplayermodus heeft, waar je ook gewoon potjes tegen de computer kunt spelen.

Dit vooral jammer omdat het in de potjes online vaak iedereen voor zichzelf is en iedereen wil zijn skills laten zien en de meest gave doelpunten scoren. Ja je kunt best een hele trukendoos opengooien wat dat betreft. Door goals op dergelijke wijze te maken, krijg je dus ook meer punten (tussen de 2 en de 3 punten), waardoor een wedstrijd op een gegeven moment nog spannender kan worden. Zo speelde ik in een wedstrijd waar we met net geen drie punten voor stonden en enkele seconden voor het einde de tegenstander op fabuleuze wijze een driepunter scoorden en de wedstrijd won. Het was voor ons niet fijn om te zien, maar het maakt de boel toch nog weer iets spannender.

Echter is het wel jammer dat je bij de meeste potjes moet hopen dat je teamgenoten je wat gunnen en helaas is dat vaak niet het geval. Ironisch genoeg krijg je dan wel de situatie dat je zelf ook zo gaat spelen, althans dat was bij mij het geval (al was het soms niet de beste idee).

Een leuk tussendoortje

Al met al heb ik me eigen wel redelijk weten te vermaken met Drag x Drive. De game speelt over het algemeen vrij lekker weg en biedt ook genoeg opties om je skills te verbeteren. Helaas is het wel zo dat je afhankelijk bent van je teamgenoten en ook een singleplayer component had de game wel een stuk aantrekkelijker gemaakt. Hierdoor wordt het voornamelijk een game die je af en toe een uurtje speelt, maar dat is ook niet erg voor het prijskaartje (€19,99) dat er onder hangt.

Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Nintendo

Releasedatum:14 augustus 2025

Platformen: Nintendo Switch 2

Gespeeld op: Nintendo Switch 2