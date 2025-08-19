Call of Duty Black Ops 7, Resident Evil Requiem en nog veel meer tijdens Gamescom Opening Night Live

Om 20:00 bartst de Gamescom Opening Night Live los en zal Sjef Keighley weer een hele sloot games aan ons gaan tonen. Pak de popcorn en een versnapering want je kunt alles hier live volgen!

Om 19:30 begint de pre-show, maar om 20:00 zal het grote event van start gaan. We kunnen een show van twee uur lang verwachten en daar zullen games als Call of Duty: Black Ops 7, Resident Evil Requiem, Dying Light: The Beast en nog veel meer games worden getoond. We hopen ook wat te gaan zien van Hollow Knight: Silksong dat ook op de beursvloer aanwezig is bij zowel Nintendo als Microsoft. Wat hopen jullie vanavond allemaal te zien?!

