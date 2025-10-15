Alles over de Arc Raiders open bèta van dit weekend

Embark Studios komt dit weekend met een open bèta van Arc Raiders en heeft vandaag meer informatie onthuld over wat je te wachten staat.

Gezien het een open beta is, kan iedereen die het wil spelen vanaf aanstaande vrijdag gewoon downloaden in de digitale winkel van hun platform. Voor de PC-versie is dat te doen via Steam en de Epic Games Store en daarnaast zal deze dus ook speelbaar zijn op de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

De bèta gaat op vrijdag 17 oktober van start en duurt tot zondag 19 oktober. Er zijn nog geen begin of sluitingstijden gegeven, maar wel dat spelers vanaf vrijdag “langzaam toegang zullen worden verleend”.

Het voorproefje wordt door de ontwikkelaar een Slam Server Test genoemd en is om ervoor te zorgen dat de lancering van de game soepel verloopt. De volledige release is op 30 oktober en door de bèta hoopt de ontwikkelaar te voorkomen dat er wachtrijen ontstaan bij de lancering.

Wat te verwachten in de Arc Raiders open bèta

In de bèta gaan spelers aan de slag met het eerste level uit de game genaamd The Dam Battlegrounds. Dit level is overigens ook de eerste locatie die je in de PvPvE extraction shooter zult ontdekken. Je zult niet je overigens niet alleen druk moeten maken voor de Arc-robots en de andere spelers die het op je loot hebben voorzien, maar in dit level zullen ook magnetische stormen en de mysterieuze Queen je het leven zuur proberen te maken.

Helaas zal alle progressie die je in de bèta boekt niet worden meegenomen na de volledige release. Daarentegen scoren zij wel een rugzak als je met het voorproefje meedoet en de game aanschaft. Arc Raiders verschijnt over iets meer dan drie weken voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.