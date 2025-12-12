Bekijk hier de Game Awars live!

De Game Awards begint vannacht om 1:30 en die kun je uiteraard hier live volgen. Pak een versnapering en ga er maar lekker voor zitten!

Helaas moeten wij morgen vroeg op, maar zullen vanavond met een samenvatting komen van alle gebeurtenissen. Echter kunnen jullie hier alles live volgen.

Tot op heden weten we dat 007 First Light, Exodus, de nieuwe Tomb Raider, de mysterieuze game (mogelijk een Divinity-game en Saros sowieso van de partij zijn. Daarnaast wordt er ook gespeculeerd over Half-Life 3 (wanneer niet?), Control Resonant en misschien zelfs Final Fantasy 7 remake part 3. Rond een uurtje of half 5 (als bij ons de wekker alweer bijna gaat) zullen we het weten!