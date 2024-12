Bekijk hier de Game Awards live!

De geruchten voor de Game Awards worden steeds krankzinniger en daardoor kan de show bijna alleen nog maar tegenvallen. Durf je het toch aan om de show te kijken, klik dan snel verder!

Er worden de laatste dagen al veel gesproken over mogelijke games en zelfs consoles die tijdens de show worden getoond. Zo wordt er zelfs gesproken over een Half-Life 3, maar kunnen we daar pas vannacht antwoord op geven. Enige game die we zeker weten die de revue zal passeren, is Mafia: The Old Country. Er werd eerder vandaag al een trailer gelekt, waarbij de releaseperiode voor de game is onthuld.

Om 1:30 staat de Game Awards op de planning en zal tot ongeveer 5 uur duren. Blijven jullie de hele nacht kijken?