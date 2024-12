Gelekte Mafia: The Old Country trailer verklapt release voor komende zomer

Het goede nieuws lijkt dat Take-Two Interactive (uitgever van zowel Mafia als GTA) de release expres voor het najaar plaatst, zodat de games niet concurrenten van elkaar worden. Hiermee lijkt men nogmaals te bevestigen dat GTA 6 “gewoon” in 2025 zal verschijnen.

New Mafia 4 teaser confirms it’s coming in Summer 2025 before GTA 6.

This is great and indicates that Take-Two, the publisher of both games is still confident about GTA 6 coming in Fall 2025, making sure to leave enough space between them so they don’t clash pic.twitter.com/is9zYLPFgs

— GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) December 12, 2024