Op 8 mei kunnen we gameplay van Mafia the Old Country verwachten

Op 8 mei zal Hangar 13 meer informatie geven over Mafia the Old Country tijdens een panel op Pax East, maar ook kunnen we de eerste gameplaybeelden van de game verwachten.

Het panel van Hangar 13 staat gepland op 8 mei om 19:00 (Benelux tijd), maar de trailer voor de game zal al twee uur eerder online komen te staan. Waarschijnlijk spring het panel in op wat de beelden ons zullen tonen.

In Mafia the Old Country ervaren spelers het verhaal van Enzo Favara, die zijn werk in de mijnen van Sicilië verruilt voor een plekje in de maffia. Onlangs kwam door een foutje op Steam naar boven dat de game op 8 augustus zal moeten verschijnen. Zeer waarschijnlijk zullen we pas op 8 mei gaan horen of dit blijkt te kloppen.