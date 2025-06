Resident Evil Requiem laat spelers switchen tussen first en third person view

Resident Evil heeft in het verleden al vaker de switch gemaakt van first person naar third person en weer terug. In Resident Evil Requiem kunnen spelers zelf bepalen van uit welk perspectief ze de game ervaren.

Diverse media konden afgelopen weekend aan de slag met Capcom’s nieuwste horrorgame en uit die previews zijn wat interessante details over Resident Evil Requiem naar boven gekomen. Zo kunnen spelers dus kiezen of ze in first person of third person spelen en dat kunnen ze al spelenderwijs ook weer omdraaien.

Ook komen we wat meer te weten over hoofdpersonage Grace Ashcroft (de dochter van journalist Alyssa Ashcroft uit Resident Evil: Outbreak). Ze is een boekenwurm en hoewel ze wel veldtraining bij de FBI heeft gehad, is ze niet de strijder als Leon Kennedy of Jill Valentine. Je zult dan ook merken dat ze de gebeurtenissen tijdens haar avontuur veel enger vindt dan andere personages uit de serie.

Het wordt hierdoor ook wel een interessante keuze of je voor first of third person view gaat. Capcom raadt aan om de game in first person te spelen, aangezien je dan de meest realistische (en enge) ervaring zal krijgen. Kiezen jullie daarvoor? Of houden jullie het liever overzichtelijker met de third person view?

Resident Evil Requiem verschijnt op 27 februari voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.