Resident Evil Requiem krijgt een uitbreiding en mini game modus

Capcom heeft laten weten dat Resident Evil Requiem een uitbreiding zal krijgen, maar ook een fotomodus en een mini game.

In een video op X laat regisseur Koshi Nakanishi weten blij te zijn met de ontvangst van de game en de ruim vijf miljoen verkochte exemplaren. Daarnaast kondigt hij de fotomodus, een mini game en een verhalende uitbreiding voor Requiem aan.

Wel moeten spelers nog even geduld hebben voor de laatste, aangezien het team er pas mee is begonnen. Het kan dus nog wel even duren voordat deze daadwerkelijk verschijnt. In de uitbreiding zullen spelers “dieper duiken in de wereld van de game duiken” en dus zal er nog dieper worden ingegaan op de lore ervan.

A message from Koshi Nakanishi, director of Resident Evil Requiem. pic.twitter.com/54aKw80h8K — Resident Evil (@RE_Games) March 10, 2026

Voor de mini game en fotomodus hoeven fans niet zo heel lang meer te wachten. De mini game modus zal ergens in mei verschijnen en de fotomodus lijkt daarvoor nog te komen. Hoe die mini game er precies uit gaat zien, is op het moment van schrijven niet bekend. Al wordt er in de community al gespeculeerd over een Mercenaries modus, al is dat (nog) niet bevestigd door Capcom.

Resident Evil Requiem verscheen op 27 augustus voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2. Hebben jullie de game al een kans gegeven?