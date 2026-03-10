Ondanks succes Battlefield 6 toch ontslagen

Hoewel Battlefield 6 een ongekend succes was bij de lancering heeft dit niet kunnen weerhouden dat er alsnog een herstructurering heeft plaatsgevonden bij Battlefield Studios.

Battlefield 6 verscheen in oktober en wist binnen vijf dagen zeven miljoen exemplaren te verkopen en daarmee 350 miljoen dollar omzet op te brengen. In totaal zouden er inmiddels al meer dan 20 miljoen exemplaren zijn verkocht, maar sinds een paar maanden loopt het qua spelers erg terug. Dat heeft ook EA ingezien en heeft drastische besluit genomen om ontwikkelaars te ontslaan. De ontslagen zijn bij zowel DICE, Criterion, Ripple Effect als EA Motive gevallen en hoeveel het er precies zijn, is op het moment van schrijven niet bekend.

In een verklaring meldt EA het volgende over de ontslagen:

“We hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd binnen onze Battlefield-organisatie om onze teams beter af te stemmen op wat het belangrijkst is voor onze community. Battlefield blijft een van onze grootste prioriteiten en we blijven investeren in de franchise, geleid door feedback van spelers en inzichten van Battlefield Labs.”

Vorige maand verscheen, na een aantal keer uitgesteld te zijn, het tweede seizoen van Battlefield 6. Deze bracht allerlei bugfixes, maar ook nieuwe content in de vorm van het level Contaminated. Volgende week staat het volgende level (Hagental Base) in de planning in de tweede fase van het tweede seizoen. Deze heet Nightfall en brengt dan ook een tijdelijke modus waarin spelers in het donker moeten strijden met behulp van nachtvizieren. Op 17 april zal het laatste deel van het tweede seizoen komen en die heet Hunter & Prey.