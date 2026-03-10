Let’s-a go! Nintendo viert 40 jaar Super Mario Bros. met Super Mario Experience in Utrecht

Nintendo viert het 40 jarig jubileum van Super Mario Bros. met de opening van een tijdelijke Super Mario Experience in Hoog Catharijne in Utrecht.

Vanaf vrijdag 27 maart tot en met zondag 12 april kunnen bezoekers zich onderdompelen in het kleurrijke universum van Super Mario.

De tijdelijke experience, die gratis toegankelijk is, brengt het Paddenstoelenrijk tot leven voor Mario-fans van alle leeftijden. Bezoekers maken een reis door 40 jaar Super Mario Bros.-geschiedenis en ervaren de nieuwste Super Mario games waaronder Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Daarnaast kunnen bezoekers deelnemen aan fun-toernooien, waaronder speedrun-uitdagingen gebaseerd op de originele Super Mario Bros. Ook zijn er give aways te winnen, is Super Mario aanwezig voor meet & greets en valt er nog veel meer te beleven.

De opening in Utrecht maakt deel uit van een reeks wereldwijde vieringen rondom het 40-jarig jubileum van Super Mario Bros., die oorspronkelijk in 1985 in Japan verscheen. Het hoofdevenement van deze reeks vieringen is The Super Mario Galaxy Movie, een animatiefilm gebaseerd op de wereld van Super Mario Bros. en het vervolg op The Super Mario Bros. Movie uit 2023. De Super Mario Galaxy Movie is vanaf 1 april te zien in de bioscoop. De Super Mario Experience in Hoog Catharijne (Utrecht) is gratis te bezoeken van 27 maart t/m 12 april 2026, tijdens de reguliere openingstijden van winkelcentrum Hoog Catharijne.