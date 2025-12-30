Stijgende RAM-prijzen kunnen voor uitstel volgende generatie consoles zorgen

De alsmaar stijgende prijzen van RAM-geheugen zouden bij consolebedrijven hebben gezorgd dat er intern wordt gesproken over het uitstellen van de volgende generatie consoles.

Dit claimt Insider Gaming te hebben vernomen vanuit de industrie.

“Van wat we hebben begrepen, debatteren consolemakers over de kwestie of de volgende generatie consoles uitgesteld moet worden in plaats van de geplande release rond 2027 à 2028 door te laten gaan. De hoop is dat RAM-fabrikanten daardoor tijd hebben om aan hun infrastructuur te werken en zo meer RAM te produceren, wat de prijzen zou moeten verlagen.”

Opmerkelijk is wel dat de website niet echt laat blijken waar ze deze informatie vandaan heeft en we officieel nog niet eens weten wanneer we de volgende PlayStation en Xbox-consoles kunnen verwachten.

Er wordt echter wel al enige tijd gespeculeerd dat de PlayStation 6 eind 2027/ begin 2028 zal moeten verschijnen en Microsoft heeft alleen laten weten dat men aan de opvolger van de Xbox Series-consoles werkt.

De laatste maanden gaan de prijzen van RAM (Random Access Memory) door de hoge vraag naar AI en die verbruiken daar nou eenmaal veel van. Dit zou dus de reden zijn dat de volgende generatie consoles pas later verschijnt als er nu gespeculeerd wordt. Zijn jullie daar heel rauwig om? Of hebben jullie soms ook het idee dat deze generatie consoles pas net van de grond komen?!