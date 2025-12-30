Review: Metroid Prime 4 Beyond – Metroid is terug van weggeweest!

We hebben bijna acht jaar moeten wachten op Metroid Prime 4 Beyond. Hoewel we verwend werden met de release van de remaster van het eerste deel, konden we niet wachten om met het nieuwste deel aan de slag te gaan. Of dit net zo verrassend is, lees je in deze review!

Ook voor nieuwkomers

De lange ontwikkelingstijd voor Metroid Prime 4 heeft te maken met het feit dat Bandai Namco het niet voor elkaar kreeg en in 2019 de ontwikkeling doorgaf aan Retro Studios. Deze besloot in 2019 drastische stappen te maken door met een reboot voor de serie te komen. Het resultaat is dat we nu zes jaar later een game hebben gekregen met een nieuw verhaal, een nieuwe planeet, maar wel met de oude vertrouwde Samus in de hoofdrol.

Het avontuur begint bij Samus missie op Sylux, waar zij moet helpen om een aanval op een Galactic Federation basis zien te voorkomen. Het loopt echter helemaal uit de hand en voor de heldin het in de gaten heeft, wordt ze wakker op een vreemde planeet, zonder haar power-ups en geen idee hoe ze deze kan verlaten.

Gelukkig werkt haar vizierscanner wel en kan ze op die manier erachter komen dat ze zich op de planeet Viewros bevindt en al gaandeweg leert ze meer over wat voor taak haar in de schoenen wordt geworpen.

Zoeken, verkennen en schieten

Net als de voorgaande Metroid Prime games draait het vierde deel om de wereld in je op te nemen, want deze game wijst je niet de weg van missie naar missie. Het zal je ongetwijfeld gebeuren dat je even verdwaald raakt, maar daarmee ontdek je juist weer de vele geheimen die de wereld heeft.

Gelukkig maakt de game je het eerste uurtje wel wijs met hoe je al je gadgets kunt gebruiken, maar daarna zal je met je scanner de informatie moeten ophalen voor wat je het beste kunt doen. En dat is ook wel erg aangenaam, want de game kent uiteindelijk een behoorlijke berg aan mogelijkheden. Uiteindelijk krijgt Samus namelijk ook een aantal Psy-krachten, waardoor de optie soms best overweldigend kunnen worden.

Soms loop je op bepaalde punten te experimenteren om er achter te komen dat je niet de juiste krachten tot je beschikking hebt, zoals een bepaalde upgrade voor je Morph-bal functie. Je zult dus soms moeten back-tracken om verder te kunnen, al is dat gelukkig niet verplicht. Maar geloof ondergetekende dat het wel een voldaan gevoel geeft als je nog weet waar je welke power-up moet gebruiken!

Typische Metroid Prime sfeer

Gelukkig is het dan ook niet heel erg om op de planeet Viewros te vertoeven en zorgt deze ervoor dat je eigenlijk altijd op je hoede bent, want overal loert het gevaar. Hoewel er veel klein gespuis is, komen ze van alle kanten!

Hoewel de game je voor het grootste gedeelte alleen je avontuur ervaren, introduceert het wel voor het eerst in de serie een soort sidekick. Miles Mackenzie is namelijk degene die je net even dat zetje de goede kant op kan geven wanneer je even niet meer weet waar je na toe moet.

Dat is wel een enorme fijne toevoeging, aangezien het ook niet leuk is om uren rond te moeten dwalen zonder nou precies weet waar je heen moet. Vooral als blijkt dat je al een paar keer de goede richting op bent gegaan, maar iets heel kleins over het hoofd hebt gezien.

Lekker mobiel

De planeet Viewros is echter een grotere planeet dan de voorgaande games en gelukkig hebben de bewoners van de planeet daar rekening mee gehouden. Als snel krijg je de beschikking tot Vi-O-La, een hypermoderne motor voorzien van wapens en allerlei high-tech snufjes. Echter moet je daarvoor wel eerst de fabriek waar in deze machine gemaakt wordt weer voorzien van stroom en kunnen aantonen dat je ermee over weg kan, maar dan kun je lekker los op je nieuwe racemonster!

Helaas valt er op Vi-O-La weinig te verkennen op de planeet, want hoewel deze grote gebieden heeft, zijn deze eigenlijk heel kaal en functioneren als een weg van de ene missiegebied naar de andere. Het is eigenlijk heel jammer, want hoewel de game er echt goed uitziet in zowel docked als handheld modus voelt het overgrote gedeelte van het rijden met Vi-O-La als opvulling en dat heeft de game eigenlijk niet nodig.

Triggerende vingers

Gelukkig maken de gevechten met de verschillende vijanden het meer dan goed. Hoewel er veel klein gespuis is, zal je ook verschillende eindbazen en mini bazen tegen komen die je het vuur aan de schenen zullen brengen. Je zult daarbij rekening moeten houden met hun zwakke punten en welke krachten je daar het beste op kunt gebruiken.

Daarbij kunnen we wel stellen dat dit niet bepaald een game is die je even rustig zult spelen, want ondergetekende kreeg van vrouwlief te horen of het niet wat rustiger kon met het “rammen op die knopjes”. Immers heeft Samus niet een automatisch wapen en zal je de schouderknop in moeten drukken om je vijanden onder vuur te nemen. Echter kun je natuurlijk ook kiezen om je nieuwe krachten te gebruiken of je rakketten of juist je wapen te laden voor een krachtigere aanval, maar zal dit niet altijd de (enige) oplossing zijn!

Een prima begin

Metroid Prime 4: Beyond is wat ons betreft een prima nieuw begin voor de reeks. Hoewel de open wereld misschien niet echt nodig was, is het toch ook wel weer heel gaaf om op Vi-O-La te rijden en vijanden vanaf daar onder vuur te mogen nemen. Daarbij zorgt het level design en de nieuwe krachten ervoor dat je binnen no-time helemaal wordt opgeslurpt in dit gave avontuur!



Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Retro Studios

Releasedatum: 4 december 2025

Platform: Nintendo Switch en Switch 2

Gespeeld op: Nintendo Switch 2