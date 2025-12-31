Code Vein 2, Arknights: Endfield en meer in releases januari 2025

De eerste maand van 2026 staat alweer voor de deur en het jaar begint met knallers als Code Vein 2, Arknights: Endfield en nog veel meer.
Deze games verschijnen in januari 2026:
Spear (Xbox Series X|S) – January 9
Quarantine Zone: The Last Check (PC) – 12 januari
Streetdog BMX (PC) – 14 januari
The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon (PC, PS4, PS5, Switch en Switch 2) – 15 januari
Brokenlore: Unfollow (PS5, PC) – 16 januari
MIO: Memories In Orbit (Xbox Series X|S, PS5, Switch 2, Switch, PC) – 20 22 januari
Gooey (PC) – 21 januari
Arknights: Endfield (PS5, PC, iOS, Android) – 22 januari
Hermit and Pig (PC) – 22 januari
Banquet For Fools (PC) – 23 januari
Escape The Ever After (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) – 23 januari
Highguard (PS5, PC) – 26 januari
Rightfully, Beary Arms (Xbox Series X|S, PC) – 27 januari
The Seven Deadly Sins: Origin (PS5, PC, iOS, Android) – 28 januari
Cairn (PS5, PC) – 29 januari
I Hate This Place (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 29 januari
Code Vein 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 30 januari