Maritieme oorlogsvoering maakt zijn opwachting in Battlefield 6 Season 4

EA en Battlefield Studios hebben vandaag de gameplay-trailer voor het aankomende Season 4: Naval Warfare voor Battlefield 6 uitgebracht. De trailer laat spelers kennismaken met grootschalige gevechten op zee, waar ze vanaf 21 juli 2026 mee aan de slag kunnen.

Ze strijken neer op Tsuru Reef, de grootste map tot nu toe. Uitgestrekte eilanden en dynamische golven vormen het decor voor gevechten met boten, straaljagers, helikopters en grondvoertuigen. Spelers kunnen de controle over de kustlijn nemen met de RCB-90 Patrol Boat of door de branding scheuren in de 7,7 meter lange NSW RHIB.

Daarnaast wordt het wapenarsenaal uitgebreid met vier nieuwe wapens en kunnen spelers hoger op de ranglijst klimmen in een gloednieuw Ranked Battle Royale-seizoen, vol nieuwe beloningen. Later in het seizoen keert de iconische map Wake Island terug.