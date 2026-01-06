Resident Evil Requiem krijgt stedelijke setting en indrukwekkende Path Tracing

Capcom heeft een nieuwe video uitgebracht van Resident Evil Requiem waarin de focus ligt op de Path Tracing-technologie op Nvidia-videokaarten. In de korte clip worden vooral realistische reflecties en belichting getoond, waarmee Capcom duidelijk laat zien wat spelers op technisch vlak kunnen verwachten van het volgende deel in de horrorserie.



Naast de grafische showcase biedt de video ook een eerste blik op een stedelijke omgeving. Het lijkt te gaan om Wrenwood, de fictieve stad waar een deel van Resident Evil Requiem zich afspeelt. Hoewel Capcom nog weinig heeft losgelaten over hoe de gameplay in deze omgeving precies werkt, wijzen geruchten erop dat spelers meer vrijheid krijgen dan voorheen.

Eerder maakte Capcom al bekend dat Leon S. Kennedy een van de speelbare personages is in Requiem. Opvallend detail is dat Leon beschikt over zijn eigen Porsche Cayenne Turbo GT. Vooralsnog is onduidelijk of de auto alleen een rol speelt in cutscenes, of dat deze ook daadwerkelijk onderdeel wordt van de gameplay.

Resident Evil Requiem staat gepland voor release op 27 februari 2026 en verschijnt op PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc.