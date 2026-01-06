Rainbow Six Siege opnieuw getroffen door technische problemen

Rainbow Six Siege lijkt opnieuw te kampen met beveiligings- en serverproblemen.

Spelers melden dat zij onverwacht bans ontvangen van 67 dagen, aangeduid als “Harassment Offense”. De meldingen verschenen dit weekend massaal op social media. Er werd al snel geconcludeerd dat de 67 dagen refereren naar de 6-7 meme.

Daarnaast laat de statuspagina van Ubisoft zien dat alle platforms te maken hebben met ongeplande verstoringen. Problemen worden gemeld met matchmaking, authenticatie en de in-game store, terwijl de serverconnectiviteit als instabiel wordt aangemerkt.

Ubisoft heeft nog geen inhoudelijke reactie gegeven.