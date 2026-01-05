Meer aanknopingspunten voor The Witcher 3 DLC

Vorige week werd er al gespeculeerd over mogelijke DLC voor The Witcher 3 en nu lijken er nog meer aanknopingspunten te zijn.

De Poolse Noble Secturities-analist Mateusz Chrzanowskiclaimde eerder al dat er een uitbreiding zou komen voor de inmiddels bijna 11 jaar oude game. Deze zou waarschijnlijk ruim 12 miljoen euro opleveren en voor 30 Amerikaanse dollar op de markt komen. De DLC zou als marketing fungeren voor The Witcher 4 die pas in 2027 wordt verwacht.

Nu meldt insider Borys Nieśpielak aan Eurogamer van meerdere onafhankelijke bronnen te hebben vernomen dat de DLC er inderdaad zal komen en mogelijk al in mei gaat verschijnen. Deze uitbreiding wordt door Fool’s Theory gemaakt, die ook verantwoordelijk is voor de remake van het eerste deel.

Daarnaast wijst de insider ook naar een uitspraak van Piotr Nielubowicz, de cfo van CD Projekt Red, die tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers het volgende meldde:

“Gezien de huidige geboekte progressie is er een mogelijkheid dat nieuwe content waar recentelijk naar gehint is komend jaar uitkomt en een impact heeft op onze financiële resultaten.”

Hoewel dit niet specifiek op een uitbreiding van The Witcher 3 hint, geeft het wel aan dat het bedrijf met een uitbreiding voor een van hun games bezig is. Anders zou het nog wel kunnen gaan om een uitbreiding van Cyberpunk 2077, dat lovende reacties kreeg op de Phantom Liberty uitbreiding.