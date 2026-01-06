Professor Chaos komt naar Fortnite in South Park cross-over

Fortnite-spelers en South Park-fans kunnen zich opmaken voor chaos, want er komt een nieuwe South Park-cross-over aan.

Het officiële X-account van Fortnite heeft een nieuw cross-overpersonage onthuld: Professor Chaos, het alter ego van Butters uit South Park. Veel details zijn nog niet gedeeld, maar de teaser laat weinig aan de verbeelding over. In de post is te zien hoe Butters Fortnite speelt, vergezeld van de tekst “Chaos, loading…”. Ook wordt een datum genoemd: 9 januari 2026. Op die dag zal Epic Games meer informatie bekendmaken over de samenwerking.