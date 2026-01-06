HyperX werkt aan AI-headset die hersensignalen gebruikt om gameplay te verbeteren

Tijdens CES heeft gamingmerk HyperX een opvallend nieuw project onthuld.

In samenwerking met neurotechnologiebedrijf Neurable werkt het bedrijf aan een headset die gebruikmaakt van AI en hersensignalen om de prestaties van spelers te ondersteunen. Volgens beide partijen gaat het om een eerste stap richting gaminghardware die niet alleen reageert op wat je doet, maar ook op hoe je brein functioneert tijdens het spelen.

Gamingprestaties hangen al jaren sterk samen met hardware. Snelle muizen, responsieve toetsenborden en nauwkeurige headsets maken vaak het verschil in competitieve games. Vooral audio speelt daarbij een grote rol: het herkennen van subtiele geluiden kan bepalend zijn in shooters en andere multiplayergames. HyperX wil met deze nieuwe headset nog een stap verder gaan door ook cognitieve focus en reactievermogen mee te nemen.

De headset maakt gebruik van Neurable’s niet-invasieve neurotechnologie, die hersensignalen kan interpreteren zonder implantaten of medische ingrepen. Met behulp van AI worden deze signalen geanalyseerd om inzicht te krijgen in zaken als concentratie en mentale belasting. Die informatie kan vervolgens worden ingezet om spelers te helpen sneller en nauwkeuriger te reageren.

Volgens eerdere tests met (semi-)professionele esports spelers leverde de technologie meetbare verbeteringen op, waaronder snellere reactietijden en betere precisie tijdens trainingssessies. Ook minder competitieve spelers zouden baat hebben gehad bij de technologie.

HyperX benadrukt dat het doel is om spelers beter inzicht te geven in hun eigen focus en cognitieve prestaties, zodat zij gerichter kunnen trainen en spelen. Concrete details over een releasedatum, prijs of hoe de technologie precies in games wordt toegepast, zijn nog niet bekendgemaakt.

Hoewel het nog om een ontwikkelingstraject gaat, laat het project zien dat AI en neurotechnologie steeds vaker hun weg vinden naar consumentenelektronica. Of een ‘brain-reading’ headset daadwerkelijk de volgende standaard wordt in gaming, zal de komende jaren moeten blijken.