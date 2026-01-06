Nieuw Sony-patent beschrijft AI die spelers helpt door puzzels te spelen

Sony onderzoekt met een nieuw patent hoe AI spelers kan helpen wanneer ze vastlopen in een game. Het concept beschrijft een systeem waarbij een AI tijdelijk de besturing overneemt en een level of specifieke situatie voor de speler uitspeelt.

Deze zogeheten Ghost Player zou kunnen laten zien hoe een obstakel wordt overwonnen, of het probleem zelfs volledig oplossen. In tegenstelling tot vooraf ingestelde oplossingen leert de AI op basis van bestaande gameplay, waardoor het gedrag beter aansluit op hoe echte spelers de game spelen.

Het idee sluit aan bij eerdere hulpfuncties op de PlayStation 5, zoals Game Help, waarmee spelers via korte video’s en tips ondersteuning krijgen zonder de game te verlaten. De nieuwe technologie zou een stap verder gaan door niet alleen advies te geven, maar daadwerkelijk in te grijpen in de gameplay.

Vooralsnog blijft het bij een patent. Sony heeft geen plannen aangekondigd om deze AI-functie daadwerkelijk te gebruiken, en zoals bij veel patenten is het onzeker of de technologie ooit in een uiteindelijke game of console zal verschijnen.