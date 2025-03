Microsoft introduceert Copilot for Gaming

Microsoft heeft een nieuwe AI-assistent aangekondigd: Copilot for Gaming. Deze functie is ontworpen om spelers te ondersteunen bij hun game-ervaring en zal binnenkort beschikbaar zijn voor Xbox Insiders via de mobiele Xbox-app.



Copilot for Gaming biedt real-time begeleiding en ondersteuning tijdens het spelen. Zo kan de assistent bijvoorbeeld suggesties doen voor crafting-items in Minecraft op basis van je huidige inventaris, of strategieën aanbevelen in Age of Empires IV.

Een demonstratie toonde hoe Copilot een Overwatch 2-speler hielp door fouten te analyseren, geschikte helden voor te stellen en de sterke en zwakke punten van personages uit te leggen. Daarnaast kan Copilot vragen beantwoorden over crafting in Minecraft en helpen bij het vinden van benodigde materialen.

De functie zal in april worden getest door Xbox Insiders en later worden uitgebreid naar meerdere apparaten. Microsoft streeft ernaar Copilot te verfijnen op basis van gebruikersfeedback, hoewel de initiële lancering beperkt van opzet zal zijn.

Hoewel Copilot veelbelovend is, zijn er zorgen over hoe de assistent informatie verzamelt, mogelijk gebruikmakend van data van diverse gamingwebsites en forums. Ook zijn er vragen over de daadwerkelijke impact op sociale connecties tussen gamers, met scepsis over het vermogen van Copilot om persoonlijke interactie te verbeteren.

Meer details over Copilot for Gaming worden verwacht tijdens de Game Developers Conference (GDC) 2025.