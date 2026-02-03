Epic Games Store gaf vorig jaar 662 miljoen games weg!

De Epic Games Store heeft vorig jaar maar liefst 662 miljoen games weggegeven. Hiermee genereerde het wel een nieuw record aan gebruikers (317 miljoen) en maandelijks actieve gebruikers (78 miljoen).

De Epic Games Store is nooit schuw als het gaat om het weggeven van gratis games en welke PC-gebruiker heeft daar niet eens gebruik van gemaakt? In 2025 gaf men maar liefst 100 games gratis weg en dat resulteerde in het feit dat elke gebruiker gemiddeld 2316 dollar (1960 euro!) aan gratis games scoorde.

In een persbericht laat Epic Games weten dat er in 2025 maar liefst 6,6 miljard uur werd gespendeerd aan het spelen van games en daarvan was 2,7 miljard uur aan third party games. In totaal werd er dan ook 1,16 miljard dollar in de digitale winkel gespendeerd en dat is zes procent meer dan in 2024.

Ook wel leuk om te vermelden is dat van de 100 games die er gratis weg werden gegeven 77 procent nieuwe records zetten qua spelers per dag, maar ook op Steam een stijging zagen van 40 procent.

De top vijf van meest gespeelde games in de Epic Games Store werd ook nog gedeeld en ziet er als volgt uit:

Fortnite

Wuthering Waves

StarRail

Rocket League

Genshin Impact

Deze games wisten net beter te scoren dan GTA V, Hogwarts Legacy, EA Sports FC 26, Borderlands 4 en Arc Raiders. Kijken jullie ook wel eens in de Epic Games Store voor gratis games?