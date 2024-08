PlayStation 5 verkoopt veel meer in China dankzij Black Myth: Wukong

Gameconsultant Daniel Camilo meldt op X dat de voorraden van de PlayStation 5 aanzienlijk krimpen in China en dat het zelfs moeilijker wordt om er nog aan één te komen. Het nadeel hiervan is dat scalpers inmiddels ook proberen in handen te krijgen wat er nog is en deze voor het dubbele te verkopen.

Het heeft in ieder geval te maken met het succes van Black Myth: Wukong, dat sinds eerder deze week verkrijgbaar is voor de PC en PlayStation 5. De game kende op Steam ook een zeer succesvolle lancering en gisteren werd zelfs de 2,4 miljoen gelijktijdige spelers bereikt. Het bezette daarmee zelfs de tweede plek van games waar de meeste spelers gelijktijdig aan het spelen zijn.

PS5 stock selling-out in China!

At Huaqiangbei in Shenzhen (world’s largest electronic market), it is now clear that sales are extraordinarily high, driven by Wukong.

I previously reported on this sales surge (https://t.co/nzzcKsPPdk), which also includes PC and components. pic.twitter.com/7Zq4RvEGfV

