Silent Hill f trailer vertelt meer van het verhaal

Volgende maand verschijnt Silent Hill F van NeoBards en Konami en tijdens GONL werd een nieuwe verhalende trailer van de game vrijgegeven.

De game maakt overigens geen deel uit van het verhaal uit de eerdere Silent Hill-games en zal ook niet in het Amerikaanse dorpje plaatsvinden, maar in het Japanse Ebisugaoka, dat gebaseerd is op Kanayama. De game speelt zich af in de jaren 60 en spelers stappen in de schoenen van Shimizu Hinako. Zij leeft een doodnormaal leventje in het stadje, maar nadat deze in mist gehuld wordt, veranderd alles.

Ineens moet ze zien te overleven in het dorp wat ze altijd kende, maar nu moet verkennen door de mist. Daarnaast zal ze allerlei puzzels moeten oplossen en vijanden zien te verslaan. Silent Hill f komt op 25 september uit voor de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.