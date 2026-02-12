Bekijk hier de State of Play van 12 februari

Sony komt om 23:00 met een gloednieuwe State of Play en de 60 minuten durende show is hier live te volgen!

Tijdens de showcase van februari zullen opvallende games van externe ontwikkelaars en indie-games voor de PlayStation 5 worden uitgelicht, evenals het laatste nieuws van de teams van PlayStation Studios.

Hoewel we nog niks zeker weten, lijkt het erop dat Marvel’s Wolverine niet van de partij is. Insomniac heeft laten weten in de lente pas meer informatie te zullen delen. Daarentegen verwachten we van PlayStation Studios wel meer te zien van Saros, Marathon en wellicht Fairgame$ (de game van Jade Raymond’s studio Haven).

Spring 2026. — Insomniac Games (@insomniacgames) February 10, 2026

Wel verwachten we dat Starfield van de partij is. Er wordt namelijk geroddeld over een zogenaamde 2.0 versie, die ook naar de PlayStation 5 zal moeten komen. Om 0:00 zullen we weten wat Sony voor de komende tijd voor ons in petto heeft. Wat hopen jullie vanavond te zien?