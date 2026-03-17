PlayStation Portal-update van maart voegt “hoge kwaliteitsmodus” en meer toe

Morgen verschijnt er een gloednieuwe update voor de PlayStation Portal. De belangrijkste verbetering is de nieuwe 1080p-modus in hoge kwaliteit, die je gameplay vloeiender en mooier zal maken dan een prachtig aangelegde tuin.

De PlayStation Portal is een groot succes voor Sony. De mogelijkheid om PlayStation 5-games zonder TV te spelen wordt zeer gewaardeerd door de community en Sony blijft het apparaat dan ook ondersteunen. De update van vandaag voegt een belangrijke nieuwe functie toe en bracht andere essentiële verbeteringen aan.

In een PlayStation Blog van 17 maart werd de toenemende populariteit van de PlayStation Portal besproken en hoe meer mensen dan ooit er gebruik van maken: “Het aantal maandelijkse gebruikers van Cloud Streaming is in januari met 162% gestegen ten opzichte van een jaar eerder, en meer dan 50% van de PS Portal-gebruikers is nu PlayStation Plus Premium-abonnee.”

De update van vandaag voegt dus een “hoge kwaliteitsmodus” toe. Zodra de update is geïnstalleerd, kun je tijdens Remote Play en Cloud Streaming kiezen voor een verbeterde 1080p-modus voor hoge kwaliteit, die “prioriteit geeft aan een hogere videokwaliteit en meer data verbruikt”.

A new PlayStation Portal update adds 1080p High Quality mode and UX refinements. Rolling out globally starting tomorrow, March 18: https://t.co/pmCFhbE0zZ pic.twitter.com/ME975fcCvt — PlayStation (@PlayStation) March 17, 2026

Dit is een mooie verbetering ten opzichte van de standaard 1080p-modus. Sony heeft ook verbeteringen aangekondigd voor de algehele streamingervaring: productpagina’s, game-uitnodigingen, trofee-informatie en zoekfuncties zijn allemaal verbeterd voor betere toegankelijkheid en navigatie.

Tot slot biedt de update nieuwe spelers nu een ‘soepelere onboarding-ervaring’, zodat je snel aan de slag kunt. De update is vanaf 18 maart beschikbaar en dan kun je meteen van alle nieuwe functies genieten!