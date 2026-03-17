Eerste video PlayStation 5 versie Crimson Desert getoond

Pearl Abyss toonde de afgelopen tijd alleen de PC of PlayStation 5 Pro-versie van Crimson Desert en dat leidde tot onrust bij de fans. Dankzij PlayStation Japan kunnen deze fans weer rustig adem halen.

Er waren namelijk meer tekenen waardoor fans zich ongerust maken over de console-versies van de game en voornamelijk die van de standaard PlayStation 5 en Xbox Series X. Naast dat er alleen beelden werden gedeeld van de PlayStation 5 en PC-versie, mochten media alleen aan de slag met een van die versies. Ook waren er al sommige gamers die de game al in huis hadden, maar niet konden spelen tot de release, vanwege de risico op spoilers.

Gelukkig heeft PlayStation Japan daar een einde aan gemaakt en beelden getoond van de PlayStation 5-versie van de actie-avonturen game. Let wel op: het reactiegedeelte is uitgezet, maar is normaal bij het YouTube kanaal. Wat vinden jullie van de beelden?