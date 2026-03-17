Battlefield 6 Season 2 introduceert Nightfall met nieuw level en modus, nu beschikbaar

EA en Battlefield Studios hebben vandaag de tweede fase van Season 2, getiteld Nightfall, gelanceerd voor Battlefield 6 en Redsec.

Deze update brengt nieuwe content, waaronder een nieuwe tijdelijke modus, de map Hagental Base, nieuwe wapens en een dirt bike.

Wanneer duisternis neerdaalt over Hagental Base, verandert de manier waarop de game wordt gespeeld. De verduisterde gangen bieden uitstekende mogelijkheden om vijanden te flankeren en slim af te zijn. Spelers krijgen Night Vision Goggles in hun loadout, waardoor squads ook in het donker effectief kunnen opereren en in ongeëvenaarde gevechten terechtkomen. Nightfall komt ook naar Redsec met een aangepaste Gauntlet-playlist. Lees hier meer over de duisternis en hoe dit werkt.

Ook worden er nieuwe wapens toegevoegd, waaronder het CZ3A1-machinepistool en het VZ. 61-pistool.

Tot slot is er voor iedereen de mogelijkheid om de premium Battlefield 6-ervaring, die naast Redsec bestaat, gratis uit te proberen tot en met 24 maart 2026. Neem hier een kijkje voor meer informatie over de gratis proefperiode.