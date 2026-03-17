Resident Evil 7, Absolum en meer naar Xbox Game Pass in maart 2026

Microsoft heeft laten weten welke games er in het tweede gedeelte van maart en begin april naar Xbox Game Pass zullen komen.

De opvallendste games zijn Resident Evil 7: Biohazard, Like A Dragon: Infinite Wealth en Absolum. De volledige lijst is als volgt:

17 maart

DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

18 maart

South of Midnight (Cloud, Console, Handheld, PC) nu ook voor Xbox Game Pass Premium

The Alters (Cloud, Xbox Series X|S, PC)

19 maart

Disco Elysium (Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

24 maart

Like a Dragon: Infinite Wealth (Cloud, Console, Handheld, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

25 maart

Absolum (Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

26 maart

Nova Roma – Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

30 maart

The Long Dark (Cloud, Console, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

31 maart

Resident Evil 7: Biohazard (Cloud, Console, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

2 april

Barbie Horse Trails (Cloud, Console, Handheld, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Clair Obscur: Expedition 33 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC) nu ook voor Xbox Game Pass Premium

7 april

Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Daarnaast zullen er op 31 maart nog een tweetal games van de service worden gehaald. Het gaat om Peppa Pig World Adventures (Cloud, Console, PC) en Mad Streets (Cloud, Console, PC). Beide games zijn nu wel aan te schaffen met 20 procent korting.