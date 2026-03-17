Resident Evil 7, Absolum en meer naar Xbox Game Pass in maart 2026

Microsoft heeft laten weten welke games er in het tweede gedeelte van maart en begin april naar Xbox Game Pass zullen komen.
De opvallendste games zijn Resident Evil 7: Biohazard, Like A Dragon: Infinite Wealth en Absolum. De volledige lijst is als volgt:
17 maart
DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
18 maart
South of Midnight (Cloud, Console, Handheld, PC) nu ook voor Xbox Game Pass Premium
The Alters (Cloud, Xbox Series X|S, PC)
19 maart
Disco Elysium (Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
24 maart
Like a Dragon: Infinite Wealth (Cloud, Console, Handheld, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
25 maart
Absolum (Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
26 maart
Nova Roma – Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
30 maart
The Long Dark (Cloud, Console, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
31 maart
Resident Evil 7: Biohazard (Cloud, Console, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
2 april
Barbie Horse Trails (Cloud, Console, Handheld, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Clair Obscur: Expedition 33 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC) nu ook voor Xbox Game Pass Premium
7 april
Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Daarnaast zullen er op 31 maart nog een tweetal games van de service worden gehaald. Het gaat om Peppa Pig World Adventures (Cloud, Console, PC) en Mad Streets (Cloud, Console, PC). Beide games zijn nu wel aan te schaffen met 20 procent korting.