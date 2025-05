The Witcher 3: Wild Hunt viert 10 jarig bestaan

CD Projekt Red heeft een nieuwe trailer van The Witcher 3: Wild Hunt vrijgegeven om het 10 jarig bestaan van de reeks te vieren.

De trailer toont natuurlijk niks nieuws, maar is wel een nieuwe edit. In een bericht laat CD Projekt Red het volgende weten aan de fans:

“Bedankt dat jullie dit pad met ons hebben bewandeld. Jullie hebben van The Witcher 3: Wild Hunt de legendarische reis die het hedendaags is gemaakt.”



The Witcher 3: Wild Hunt verscheen op 19 mei 2024 voor de PC, PlayStation 4 en Xbox One. Later kwamen er ook versies voor de PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch. Veel fans zijn er van overtuigd dat dit de beste RPG ooit is en dat deze nog steeds de lat erg hoog houdt.

De Poolse ontwikkelaar werkt dan ook aan een vierde deel in de serie, die vorig jaar getoond werd, draaiend op een “onaangekondigde Nvidia RTX-videokaart”. De trailer bevestigde dat Ciri de hoofdrol vertolkt in de game en dat we deze pas op zijn vroegst aan het begin van 2027 kunnen verwachten.