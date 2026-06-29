Sony gaat hardware niet met “forse verliezen” verkopen

Sony heeft aangegeven dat het niet van plan is zijn hardware met aanzienlijk verlies te verkopen, ondanks aanhoudende geruchten dat de PlayStation 6 meer dan 1000 dollar zou kunnen kosten.

Dit nieuws volgt op een gerucht van vorige week dat de PlayStation 6 momenteel ongeveer 960 dollar aan materiaalkosten met zich meebrengt.

PlayStation 6 niet met verlies over de toonbank

Het nieuws kwam naar buiten tijdens Sony’s meest recente vraag- en antwoordsessie, waar Sony werd gevraagd een update te geven over hun huidige plannen met betrekking tot hardware prijzen en winstgevendheid.

CEO Hideaki Nishino antwoordde: “Ten eerste beschouwen we hardware als de basis voor de game-ervaring. Door producten zoals de PlayStation Portal Remote Player (PS Portal) aan te bieden, willen we gebruikers ervaringen bieden die zijn afgestemd op hun speelstijl, ook buiten de woonkamer, die traditioneel als de belangrijkste gebruiksomgeving wordt beschouwd.

Wat de prijsstelling betreft, is het voor ons niet realistisch om alle kostenstijgingen van componenten te absorberen, en we hebben buiten Japan al enkele prijsverhogingen doorgevoerd. Momenteel verloopt de verkoop echter volgens plan en we denken niet dat dit heeft geleid tot een afname van de vraag van klanten.

In principe willen we geen hardware met aanzienlijke verliezen verkopen. Tegelijkertijd houden we de markt nauwlettend in de gaten en blijven we onze aanpak evalueren. We vinden het belangrijk dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat klanten de waarde die we bieden in verhouding tot onze prijs volledig begrijpen.”

Normaliter verkocht Sony hun hardware tegen inkoopprijs of legde soms tot enkele honderden euro’s toe om ervoor te zorgen dat de consumentenmarkt werd voorzien van hun consoles en moesten de games voor de winst gaan zorgen. Het lijkt er echter op dat de huidige RAM-situatie dat onhaalbaar heeft gemaakt.

Volgens geruchten staat de lancering van de PlayStation 6 gepland voor 2027. al wordt er ook soms gespeculeerd over een later tijdstip, maar worden die geruchten ook vaak weer ontkracht.

De hardware prijzen zullen naar verwachting blijven stijgen, waarbij sommige analisten voorspellen dat de prijzen de komende maanden zelfs zullen verdubbelen. Een prijs van $1000 voor de

>PlayStation 6

is op dit moment dus wellicht wat optimistisch en zou veel hoger kunnen uitvallen.