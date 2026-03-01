Crimson Desert, Marathon, Pokémon Pokopia en meer in releases maart 2026

2026 dendert maar door en we zijn alweer aangekomen aan de derde maand van het jaar. In maart verschijnen games als Crimson Desert, Pokémon Pokopia en nog veel meer!
Zoals jullie gewend zijn gaan we niks schrijven over de games, maar hebben we er een trailer bij gezet zodat je een beter beeld hebt voor wat je eventueel te wachten staat.
Gnaughty Gnomes (PC) – 3 maart
Legacy of Kain: Defiance Remastered (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) – 3 maart
Esoteric Ebb (PC) – 3 maart
Scott Pilgrim EX (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch, PC) – 3 maart
Homura Hime (PC) – 4 maart
Marathon (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 5 maart
Never Grace: The Witch and the Curse (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) – 5 maart
Planet of Lana II: Children of the Leaf (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch, PC) – 5 maart
Pokemon Pokopia (Switch 2) – 5 maart
Slay the Spire 2 (PC early access) – 5 maart
Heart of the Machine (PC) – 6 maart
Lost and Found Co. (PC) – 6 maart
Mirage 7 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – 6 maart
Over The Top: WW1 (PC) – 6 maart
Thysiastery (PC) – 9 maart
1348 Ex Voto (PS5, PC) – 12 maart
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – 12 maart
Timberborn (PC) – 12 maart
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – 13 maart
WWE 2K26 (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – 13 maart
Starship Troopers: Ultimate Bug War (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – 16 maart
MLB The Show 26 (PS5, Xbox Series X|S, Switch) – 17 maart
Xploit.zero (Quest 3) – 17 maart
Crimson Desert (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 19 maart
Death Stranding 2: On The Beach (PC) – 19 maart
Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) – 19 maart
Ghost Master: Resurrection (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) – 20 maart
Rubato (PS5, Switch, PC) – 20 maart
Ariana and the Elder Codex (PS5, PS4, Switch) – 24 maart
Mado Monogatari: Fia and the Wondrous Academy (PC) – 25 maart
Copa City (PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – 26 maart
Life is Strange: Reunion (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 26 maart
Screamer (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 26 maart
Legacy of Kain: Ascendance (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) – 31 maart
Legends of the Round Table (PC) – 31 maart
Raccoin (PC) – 31 maart
Welke games gaan jullie sowieso in huis halen? En zitten er hier nog wat verrassingen tussen? Laat het ons vooral weten in de reacties!