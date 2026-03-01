Bluepoint wilde Bloodborne remake maken, maar mocht niet van Fromsoftware

Bluepoint Games zou vorig jaar een pitch hebben aangeboden bij Sony voor een remake van Bloodborne. Hoewel Sony het wel zag zitten, besloot FromSoftware om daar een stokje voor te steken.

Eerder deze maand liet Sony weten Bluepoint Games te zullen sluiten, ondanks hun reputatie als ontwikkelaar van hoogstaande remakes. Hoewel de studio bezig zou zijn geweest met een live-servicegame in het God of War (die overigens al enige tijd geleden is geannuleerd), wilde de studio eigenlijk een remake maken van Bloodborne. Dit is overigens wel een van die games waar ontiegelijk veel fans al jaren na vragen en de ontwikkelaar heeft met de Demon’s Souls remake laten zien prima souls-like games opnieuw uit te kunnen brengen.

Helaas voor Bluepoint wilde FromSoftware niet dat die game gemaakt zou worden. In een bericht op Bloomberg (betaald) staat vermeld welke gebeurtenissen uiteindelijk hebben geleid tot de sluiting van de studio. Bluepoint werd in 2021 officieel door Sony ingelijfd, nadat het Demon’s Souls remake exclusief uitbracht op de PlayStation 5. Daarna heeft de studio nog geholpen met God of War Ragnarök, maar vervolgens had het moeite om een eigen game op poten te zetten.

De reden dat FromSoftware niet wilde dat de remake van Bloodborne werd gedaan is overigens vrij simpel: ze wilde de remake liever zelf maken. Helaas schiet dat voor ons gamers niet echt op, want FromSoftware-president Hidetaka Miyazaki zou namelijk helemaal geen tijd hiervoor hebben. Ook voor Bluepoint Games betekende dit weinig goeds, want na het annuleren van de live-service God of War-game is de studio uiteindelijk gesloten.