Review: Mario Tennis Fever

Vermakelijke, maar soms ook hectische tennisgame! Gameplay 9

Vernieuwingen 8

Algehele presentatie 7 7.8 10

Mario heeft al vaker meegedaan aan een tennis toernooi, maar nog nooit leek het zo hectisch te worden als die van Mario Tennis Fever. Hoe dat komt lees je in de review!

Een enerverend avontuur

Mario Tennis Fever kent een singleplayer modus waarin Mario en zijn vrienden tijdens een avontuur, waarin men op zoek gaat om Daisy op tijd te genezen voor het toernooi, in mini versies van zichzelf worden veranderd. Hoewel ze Daisy wel uit de brand hebben geholpen, moeten zij toch weer terugkeren na de plek des onheils om weer in hun volwassen versie terug te kunnen veranderen.

Echter wacht men eerst een heel ander avontuur, want doordat ze zo klein zijn, hebben ze niet zo veel kracht meer en is het de taak om alle skills weer te leren in de academie. Al spelenderwijs leer je alles over de basisslagen, zoals topspin, aces en lobs en wordt je steeds beter als tennisser en wordt er steeds een schepje bovenop gedaan.

Nadat je dit allemaal onder de knie hebt, leer je pas het “echte” werk en dat is het omgaan met je Fever raket. Deze zijn er namelijk in allerlei soorten en geven elk een andere effect aan je Fever bal. Je zult hiervoor eerst een meter vol moeten laten lopen door gewoonweg zo veel mogelijk ballen van je tegenstander terug te slaan. Wanneer het Fever balkje vol is, kun je dus een speciale slag maken.

Als deze het oppervlakte van je tegenstander raakt, zal deze niet alleen vernietigend hard binnenkomen, maar ook een bepaald effect hebben. Zo is er een vuur raket, die tijdelijk de bekende draaiende vuurballen uit de Mario games op de helft van de tegenstander laten draaien. Zodra de tegenstanders die aanraken, zullen zij zich daar aan branden en dus even niet beschikbaar zijn om een bal terug te slaan. Zo is er ook een die een plas modder achter laat, maar ook rakketten die de vorm van de bal veranderen. In totaal zijn er 31 verschillende soorten rakketten die elk hun eigen effect hebben, dus meer dan voldoende om je wel even zoet te houden om jouw favoriete raket uit te zoeken!

Echter moet je er dus wel voor zorgen dat je dus de bal op het oppervlakte van de tegenstander raakt, zonder dat deze hem eerst geraakt heeft. Immers is de Fever bal wel te counteren en dus het effect ervan ook terug te brengen na jouw eigen richting. Echter wordt in de singleplayer de Fever bal, voornamelijk gebruikt om extra kracht aan je schot toe te voegen en zul je deze pas echt goed in werking zien in de potjes online of offline.

Wat rest is een avontuur die zo’n vijf uur van je tijd in beslag neemt en gaandeweg toch steeds uitdagender wordt. Het wordt pas echt lastig als je vaker met een teamgenoot speelt, die dan door de computer wordt gestuurd. Je zult namelijk merken dat de tegenstanders de Fever bal, maar weinig gebruiken en datzelfde geldt ook voor je teamgenoten. Dit is vooral in de gevechten met de verschillende bazen die je tegenkomt wel eens vervelend.

Nog veel meer singleplayer modi

Naast de verhaal modus en de standaard toernooi en wedstrijd modi zijn er nog twee unieke modi in Mario Tennis Fever te vinden, namelijk Trial Towers en Mix It Up. In eerstgenoemde staan drie torens met elk 10 uitdagingen je op te wachten. In elke uitdaging speel je als een ander personage met een ander soort raket en je hebt in totaal maar drie herkansingen. Waar sommige uitdagingen vrij eenvoudig lijken, zitten er her en der een aantal tussen waarin je een hectisch potje tennis staat te wachten! Zo zijn er uitdagingen waarin meerdere ballen op het veld terecht komen en je eigenlijk van gekkigheid niet meer weet waar je nou precies naar aan het kijken bent!

Als je het voor elkaar hebt gekregen om alle drie de torens aan uitdagingen te voltooien, kun je erna 100 solo challenges doen waar je tot drie sterren kunt behalen. De modus is zeker een leuke toevoeging aan de game en mag ook wel een blijvertje worden in deze reeks.

In Mix It Up wacht weer een hele andere uitdaging je op. Daarin kun je namelijk speciale wedstrijden spelen met steeds veranderende condities op het veld. Zo kunnen Piranha planten de bal opeten en daarmee het speelveld en de chaos erop vergroten. In deze modus kun je dan ook verschillende varianten van de personages ontgrendelen en dat motiveert toch extra om tot de S High Scores te komen.

Tot slot is er ook nog de Swing Modus, waarbij je de joy-con gebruikt als tennisracket en het is jammer dat dit de enige modus is waarbij dat mogelijk is. Het geeft niet echt reden om er goed in te worden en na een paar potjes gespeeld was het eigenlijk wel prima. Het is sowieso een gewenning die je moet hebben, maar het is niet echt motiverend om daar goed in te worden als je het verder nergens meer kunt spelen.

Vermakelijk game, maar met een behoorlijk prijskaartje

Naast de singleplayer modi is er uiteraard ook een online multiplayer waarin je zowel met als zonder Fever racket kunt spelen en zowel in je eentje als met een andere spelers potjes twee-tegen-twee kunt spelen. Het werkt eigenlijk allemaal vlekkeloos en daarin leer je wel echt hoe pittig de game kan zijn en hoeveel opties de game eigenlijk kent door de verschillende Fever rackets en hoe frustrerend het kan zijn om die tegen je te krijgen.

Het past allemaal wel perfect in deze game, die heel vaak bestaat uit hectische potjes tennis ondanks dat het tempo iets lager ligt dan in diens voorganger Aces. Dit geeft soms het gevoel dat rally’s wat langer duren, maar desondanks het er niet minder spannend op wordt. Immers zijn er tal van tactieken mogelijk om je tegenstander het moeilijk te maken, maar dat kun je dus ook terug verwachten.

Als we dan toch een puntje van kritiek moeten geven, is het toch het prijskaartje van 70 euro (digitaal, 80 euro fysiek). De game biedt wel genoeg content om uren plezier te hebben, maar toch voelt het eerder aan als een game van 40 à 50 euro. Ondanks dat hebben we ons prima vermaakt met Mario Tennis Fever en verdient het terecht een ruime voldoende!

Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Camelot

Releasedatum: 12 februari 2026

Platform: Nintendo Switch 2