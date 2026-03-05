Resident Evil 1 remake in ontwikkeling volgens insider

Volgens een betrouwbare insider heeft Capcom een nieuwe remake van Resident Evil 1 in ontwikkeling.

De allereerste Resident Evil verscheen maar liefst 30 jaar geleden de eerste PlayStation en een jaar later voor PC en SEGA Saturn. In 2002 werd de game ook nog uitgebracht voor de GameCube en dat was al de eerste remake. Deze remake werd later ook gebruikt voor de Wii en werd ook de fundering van de HD remaster die in 2015 uitkwam voor de PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 en Xbox One.

Aangezien Capcom naast nieuwe releases ook remakes ontwikkelt, en er geruchten zijn dat Code Veronica na de succesvolle lancering van Resident Evil Requiem als volgende aan de beurt is, is het logisch dat het grote bedrijf aan zoveel mogelijk Resident Evil-gerelateerde content werkt.

De betrouwbare insider Dusk Golem meldt op Xcancel weten dat er een remake van Resident Evil 1 in ontwikkeling is, maar dat we die voorlopig nog niet krijgen.

“Ik weet dat er recentelijk volop gewerkt is aan een remake van Resident Evil: 1 (hoewel dat op het moment van schrijven nog jaren duurt). RE:1 is nog maar net in ontwikkeling, dus de release zal waarschijnlijk nog 4 tot 7 jaar op zich laten wachten, ervan uitgaande dat het überhaupt uitkomt, aangezien het zich in een vroeg ontwikkelingsstadium bevindt en RE-games regelmatig worden geannuleerd.”

Als je de Resident Evil-leaks al een tijdje volgt, weet je dat Dusk Golem zelden ongelijk heeft. Echter is het soms moeilijk te bewijzen, aangezien er wel eens games vroegtijdig geschrapt worden. Echter zouden we het geheel nog even met een flinke korrel zout nemen.