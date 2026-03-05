Forza Horizon 6 video krijgt kritiek vanwege te weinig verkeer

IGN plaatste een nieuwe video van Forza Horizon 6 op YouTube, maar ondanks dat de game er prachtig uitziet, krijgt deze wel enorm veel kritiek.

Er is een gloednieuwe gameplayvideo van Forza Horizon 6 die momenteel rondgaat, maar die niet bepaald met open armen wordt ontvangen. De video, die bijna tien minuten aan ruwe beelden van de open wereld in Japan laat zien, roept een belangrijke vraag op.

Het lijkt bijna alsof er geen verkeer op de wegen is. In de reacties onder de video discussiëren fans van de nieuwe Forza Horizon over het concept van de ‘dode stad’ en suggereren ze dat Playground Games de verkeersdichtheid in deze game flink moet verhogen.

Het is altijd een feestje om in de Forza Horizon-games over de weg te scheuren, achter het stuur van een opgevoerde supercar te zitten en behendig door het verkeer te slalommen.

De nieuwste gameplayvideo van Forza Horizon 6 suggereert echter dat spelers dat in deze game, die op 19 mei verschijnt, wellicht iets minder zullen doen.

De exclusieve eerste gameplay-video werd onlangs door IGN online gezet en bevat bijna 10 minuten aan gameplay. Je kunt echter waarschijnlijk op één hand tellen hoeveel andere auto’s er op de weg zijn. Het maakt niet uit of de speler zich op landweggetjes, uitgestrekte snelwegen of drukke stadswegen bevindt; het aantal auto’s verandert vrijwel niet.