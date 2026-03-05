Battlefield Redsec krijgt dit weekend een tijdelijke solo Battle Royale

EA en Battlefield Studios geven Battlefield Redsec spelers dit weekend de kans om de strijd in hun uppie aan te gaan. Van 6 tot en met 9 maart is er namelijk een solo Battle Royale modus in de game te spelen.

Dit weekend wil men testen of een solo Battle Royale wel haalbaar is in Battlefield Redsec. Ze gaan dan bekijken hoe het tempo, de balans en de spanning van Redsec standhouden in een één-tegen-iedereen opzet. De modus is experimenteel en kan met de verzamelde feedback nog worden aangepast.

We zijn benieuwd of dit nou hetgeen is wat Battlefield Redsec en Battlefield 6 weer op de kaart zetten. Na de release van het eerste in-game seizoen zijn de spelersaantallen alleen maar aan het zakken. Zien jullie een solo modus in Battlefield 6 wel zitten?