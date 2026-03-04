Assassin’s Creed Black Flag Resynched bevestigd en meer Assassin’s Creed nieuws

Ubisoft heeft wat updates gegeven over een aantal Assassin’s Creed projecten die men in ontwikkeling heeft. Zo is de komst van Assassin’s Creed Black Flag Resynched bevestigd, heeft Unity een update voor de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X gekregen en is er informatie over Hexe en Invictus gedeeld.

Er wordt door Ubisoft in een persbericht eigenlijk niks gezegd over Assassin’s Creed Black Flag Resynched, maar de komst van de game wordt wel bevestigd door de bovenstaande afbeelding. Echter waren er nog wel een aantal andere projecten waar de uitgever wel iets wilden melden, namelijk:

Assassin’s Creed Shadows

Op 20 maart vieren we de eerste verjaardag van Assassin’s Creed Shadows! De game heeft sinds launch vele updates ontvangen, welke voor een groot deel direct gevormd waren door spelersfeedback. Op 20 maart, wanneer de game officieel een jaar uit is, start een livestream op het Ubisoft Twitch-kanaal met focus op de nieuwste game-update, de winnaars van de Parkour Challenge en verschillende giveaways.

Updates voor de game worden vanaf dan ook langzaam afgebouwd, waarbij de teams hun werk verschuiven naar de toekomst van Assassin’s Creed.

Codename HEXE

Codename HEXE is in actieve ontwikkeling door een ervaren team van game-ontwikkelaars van Ubisoft Montreal. Men mag een unieke, duistere, verhaalgedreven Assassin’s Creed-ervaring verwachten, dat zich afspeelt tijdens een cruciaal moment in de geschiedenis.

We nemen de tijd om onze ambitieuze visie waar te maken, wat betekent dat het nog even stil zal blijven, maar we genieten van al het enthousiasme in de community en kunnen niet wachten om meer te onthullen wanneer het zover is.

Codename INVICTUS

Codename INVICTUS is een PvP-multiplayer Assassin’s Creed-ervaring onder leiding van een toegewijd team van For Honor-veteranen bij Ubisoft Montreal. Het is een nieuwe benadering van multiplayer in de franchise, maar het is niet helemaal wat de geruchten suggereren.

Met feedback van spelers als uitgangspunt, gaan we op zoek naar manieren om de community eerder bij het project te betrekken, zodat we samen de ervaring kunnen vormgeven. Het team is ontzettend gepassioneerd over wat ze aan het bouwen zijn, en hun werk weerspiegelt ons bredere doel om een grotere verscheidenheid aan ervaringen te bieden binnen het Assassin’s Creed-universum.

Andere Assassin’s Creed projecten

Daarnaast hebben we momenteel verschillende andere projecten in de pijplijn die zich allemaal in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden, waaronder Assassin’s Creed Jade. We onderzoeken ook de mogelijkheid om co-op terug te brengen naar Assassin’s Creed. Hoewel we onlangs hebben besloten om af te zien van een vroeg project, helpen de lessen die we daaruit hebben geleerd ons al bij het vormgeven van onze aanpak voor de toekomst.

Het belangrijkste voor ons is dat we elk project de tijd geven die het verdient en ze uitbrengen wanneer de games er klaar voor zijn.