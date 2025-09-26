Deze week in GTA Online: De terugkeer van speciale voertuigen, dubbele beloningen voor Gerald’s Last Play en G’s Cache, Oktoberfest-cadeaus en nog veel meer

Special Vehicle Races keren deze week terug in GTA Online met dubbele beloningen voor het gebruik van de unieke eigenschappen van speciale voertuigen, waarmee je als eerste over de eindstreep vliegen, scheurt of zweeft.

Het halloweenseizoen staat voor de deur. Keer terug naar North Yankton om hordes ondoden in de pan te hakken en geniet vanaf begin volgende week van andere populaire speltypen, Freemode-events en bijzondere traktaties.

Dit is de update van deze week:

Dubbele GTA$ en RP voor Gerald Contact Missions, G’s Cache-drops, Assault on ATT-16, en Special Vehicle Races

Een bonus van GTA$ 100.000 als je deze week drie Gerald’s Last Play-missies voltooit

als je deze week de zes Gerald’s Last Play-missies voltooit en minstens één G’s Cache verzamelt Oktoberfest-cadeaus: Speel GTA Online voor 8 oktober om de gratis Red en Black ‘On The Pißwasser’ Tees te ontvangen en de Pißwasser-livery voor de Eberhard Titan 250D. Speel tussen nu en 1 oktober om de gratis Alpine Hat en Pißwasser Shorts te ontvangen

Deze week in de showroom van Simeons Premium Deluxe Motorsport: De Lampadati Michelli GT, Bravado Verlierer, Överflöd Entity XF, Karin 190z en Invetero Coquette

De Lampadati Michelli GT, Bravado Verlierer, Överflöd Entity XF, Karin 190z en Invetero Coquette Uitgestald in de showroom van Luxury Autos: De Överflöd Suzume met nieuwe Spy Shots-livery en Declasse Impaler LX

De Överflöd Suzume met nieuwe Spy Shots-livery en Declasse Impaler LX HSW Premium Test Ride: De Imponte Arbiter GT

De Imponte Arbiter GT Te winnen in de LS Car Meet: Finish vier dagen op rij in de top 4 van de LS Car Meet Series om de Übermacht Revolter te winnen

Finish vier dagen op rij in de top 4 van de LS Car Meet Series om de Übermacht Revolter te winnen LS Car Meet Test Rides: De BF Bifta, Dewbauchee JB 700 en Grotti Carbonizzare

De BF Bifta, Dewbauchee JB 700 en Grotti Carbonizzare Lucky Wheel-hoofdprijs: De Cheval Taipan

De Cheval Taipan Gun Van-kortingen: Gratis Baseball Bat, Stun Gun (GTA+-leden), 50% korting op de El Strickler en 40% korting op de Precision Rifle (GTA+-leden)

Gratis Baseball Bat, Stun Gun (GTA+-leden), 50% korting op de El Strickler en 40% korting op de Precision Rifle (GTA+-leden) Kortingen op voertuigen: 20% korting op de Överflöd Suzume en 30% korting op de Bravado Hotring Hellfire, Vapid GB200, Överflöd Entity XXR, Declasse Draugur, Vapid Firebolt ASP, Truffade Z-Type, Benefactor Turreted Limo, Zirconium Journey II en Emperor ETR1

20% korting op de Överflöd Suzume en 30% korting op de Bravado Hotring Hellfire, Vapid GB200, Överflöd Entity XXR, Declasse Draugur, Vapid Firebolt ASP, Truffade Z-Type, Benefactor Turreted Limo, Zirconium Journey II en Emperor ETR1 GTA+-voordelen: Een gratis Canis Terminus Patrol in de showroom van The Vinewood Car Club, tot en met 8 oktober korting op de Coquette D10 Pursuit, Caracara Pursuit en Outreach Faction in de showroom, en meer

Check de Rockstar Games Newswire voor meer informatie.